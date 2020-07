De Wever sluit (door granaat getroffen) pannenkoekenhuis

In Antwerpen moet het pannenkoekenhuis op het Zuid dat onlangs door een handgranaat werd getroffen een maand lang de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) beslist.

Het onderzoek naar het incident van eind juni bracht een link met een eerdere ontploffing in Berchem vorig najaar aan het licht.

De Wever neemt de beslissing naar eigen zeggen, omdat het pand ook studentenwoningen huisvest, gelegen is aan een drukke verbindingsas én in een wijk met verschillende scholen en instellingen en er een ‘ernstig en aantoonbaar risico’ bestaat dat er zich opnieuw geweldsincidenten kunnen voordoen in of rond de eetzaak. De maatregel moet dan ook worden gezien in het licht van het verzekeren van de openbare orde en veiligheid, klinkt het.

De zaak zal pas opnieuw kunnen openen als wordt aangetoond dat de uitbaters over een gunstige moraliteit beschikken, en dat ze nooit veroordeeld werden voor criminele feiten zoals drugshandel, wapens of het vormen van een criminele organisatie.

De uitbaters lijken zich voorlopig geen zorgen te maken over de heropening, weet Gazet van Antwerpen. Op sociale media meldt de zaak op 18 augustus terug te zullen openen. ‘We nemen een break om aan de slag te gaan met jullie feedback’, laten ze hun klanten weten.

Het pannenkoekenhuis Stacks wordt uitgebaat door een lid van de familie El H., die eerder al geviseerd werd met een handgranaat in Berchem. Minstens één van de zonen van die familie werd in het verleden veroordeeld voor drugsfeiten. Hij kreeg in 2015 een straf met probatie-uitstel voor bezit en handel van drugs en stond in 2017 opnieuw voor de rechter, ditmaal voor de verkoop van cocaïne in Mortsel en Antwerpen.