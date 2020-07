Politiezones waarschuwen voor valse verpleegsters die aanbellen voor coronatest

In de politiezones Tongeren-Herstappe en Limburg Regio Hoofdstad (LRH) hebben vrijdag twee vrouwen aangebeld bij oudere bewoners en zich valselijk uitgegeven als verpleegsters. Ze bellen aan om zogezegd een coronatest af te nemen. Eenmaal binnen bestelen ze de ouderen.

‘We kregen verschillende meldingen dat twee vrouwen, verkleed als verpleegster, van deur tot deur gaan in Hasselt en Diepenbeek om coronatests af te nemen of te verkopen. Laat de vrouwen zeker niet binnen en bel meteen het noodnummer 101, want dit gaat om oplichting. We zijn momenteel bezig het duo op te sporen’, zegt Dorien Baens van de communicatiedienst van de politiezone LRH.

‘Ook binnen onze politiezone hebben de verdachten vrijdag toegeslagen. Wees alert’, klinkt het bij de zone Tongeren-Herstappe.

In Tongeren werd een vrouw bestolen van haar geld en bankkaart. De vrouwen dragen witte kleren en een mondmasker.