PS en N-VA spreken over paars-geel

PS-voorzitter Paul Magnette en N-VA-voorzitter Bart De Wever hebben contact over de vorming van een federale regering.

Het ziet er meer en meer dan uit dat het initiatief van de drie koningen Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) een ander resultaat opleveren dan oorspronkelijk beoogd.

De drie proberen nog altijd om tegen 21 juli een Arizonacoalitie met de N-VA en zonder de PS op de been te brengen, maar onder de waterlijn zijn PS en N-VA zelf begonnen met rechtstreekse gesprekken. Het uitgangspunt van Arizona (PS en N-VA zijn onverzoenbaar) is dus eigenlijk niet langer geldig.

Daardoor wordt een paars-gele regering, een constructie waar al sinds de verkiezingen, meer dan een jaar geleden, naar wordt gestreefd, toch een optie. In paars-geel kunnen PS en N-VA een akkoord sluiten over een sociaal-economisch beleid met voldoende linkse inslag in ruil voor een staatshervorming. De coalitie is hoe dan ook stabieler dan de Arizonacoalitie, die met de allerkleinste meerderheid zou moeten regeren. De vraag is wie het slachtoffer wordt van dit spel driebanden. De PS zegt al de hele tijd dat ze niet van plan is de Zweedse coalitie te depanneren, en dat paars-geel daarom een regering zonder Open VLD moet zijn (maar met MR).

Het is niet de eerste keer dat N-VA en PS gesprekken voeren, maar de vorige keren weigerde de PS telkens om de finale sprong te wagen. Voorzichtigheid is dus geboden. Intussen proberen de drie koningen ook om de partijvoorzitters van de Arizonacoalitie, waartoe dan ook de SP.A moet toetreden, aan tafel te krijgen.

Wat de voorbije dagen zeker veranderd is, is de houding van de PS. Bij die partij is het besef gegroeid dat ‘er niet bij zijn’ grote gevolgen kan hebben. De PS haalt geen voordeel uit een oppositie, zeker niet als ze overstemd wordt door de PTB/PVDA. Als andere partijen dan bovendien geld uitgeven in ‘PS-sectoren’ als de gezondheidszorg wordt het helemaal pijnlijk. Waarom zouden kiezers dan in 2024 nog voor de PS stemmen? Die overwegingen spelen zeker mee in de nieuwe toenadering van de PS tot de N-VA.