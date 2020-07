Proximus verzekert zich van uitzendrechten Belgisch voetbal

De Belgische voetbalcompetitie zal over enkele weken niet alleen op Orange, maar ook op Proximus te zien zijn. Het telecombedrijf vond een akkoord met Eleven Sports over de distributie. Daardoor is Telenet momenteel de enige grote operator in Vlaanderen die voor komend seizoen nog geen rechten op het Belgische voetbal heeft.

Goed nieuws voor voetbalfans met een abonnement bij Proximus: het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League, dat op zaterdag 8 augustus op gang wordt getrapt, zal net als vorig seizoen op hun betaalkanalen te volgen zijn. Dat maakte Eleven Sports vrijdagnamiddag bekend. Eerder sloot ook nieuwe speler Orange al een akkoord met Eleven.

Het gaat om een overeenkomst voor vijf seizoenen voor de uitzendrechten van 1A, 1B, de Super League, de Supercup en de Proximus eProleague. Daardoor haalt Proximus zo goed als al het voetbal binnen, want de telecomoperator heeft ook de exclusieve rechten van de Champions League in handen en kan via Eleven ook de beelden van La Liga, de Serie A, de Bundesliga en de FA Cup tonen. Proximus zal voor zijn nieuwe abonnementsformule ‘All Sports’, waar ook het NBA, NFL en UFC in vervat zitten, 16,99 euro per maand vragen. Dat is minder dan wat Telenet vraagt aan zijn Play Sports-klanten.

Telenet en Eleven pokeren verder

Door de deal tussen Proximus en Eleven is Telenet vooralsnog het enige grote kabelbedrijf waar het Belgische competitievoetbal niet te zien zal zijn. Nochtans bedient het bedrijf met ruim twee miljoen kabelklanten zowat de helft van de Vlaamse markt. Voorlopig hebben Eleven en Telenet wel een lopende deal over het uitzenden van het Spaanse, Italiaanse en Duitse voetbal, maar de gesprekken over de rechten van de Jupiler Pro League verlopen enorm stroef.

Bij Eleven, dat via zijn website en app zelf ook abonnementsformules op de Pro League aanbiedt, maken ze zich sterk dat ze de rechten op Belgisch voetbal niet moeten verkopen aan Telenet om uit de kosten te raken. Telenet, dat in zijn Play Sports-bundel voorlopig wel nog exclusief de Premier League aanbiedt, riskeert zo aardig wat voetbalfans te verliezen. Afwachten of er de komende weken alsnog een deal komt.

Begin juni werd al duidelijk dat de kleine speler Orange de eerste werd die de rechten op het Belgische voetbal binnenhaalde. Vorige week raakte bekend dat KBC met zijn app de exclusieve rechten krijgt voor het aanbieden van mobiele clips tijdens de wedstrijden.