Komeet Neowise extra helder dit weekend

De komeet Neowise is al enkele dagen te zien aan de hemel, maar in de nacht van zaterdag op zondag wordt een heldere verschijning verwacht. Vanaf volgende week verdwijnt de komeet langzaam voor 6.800 jaar uit het zicht.

C/2020 F3, of Neowise, is een komeet die eind maart dit jaar ontdekt werd, en sinds 3 juli in ons land met het blote oog te zien is. Voor 15 juli was dat vlak voor zonsopgang, na die dag is de komeet na zonsondergang te zien, vanaf 23 uur tot 2 à 3 uur, in het noordwesten aan de horizon.

Dit weekend wordt een heldere verschijning verwacht, omdat de komeet iets hoger op de horizon zit en er geen maanlicht is.

Op 22 juli staat de komeet het dichtst bij de aarde, op 103 miljoen kilometer afstand. Daarna wordt de afstand alleen maar groter, en eens uit het gezichtsveld zal het 6.800 jaar duren voor die opnieuw zichtbaar is vanop aarde.

Wie de komeet wil bekijken gebruikt best een verrekijker op een zo donker mogelijke plaats, daar is de staart van de komeet het best te zien. Hopelijk gooien wolkenvelden geen roet in het eten.

Bekijk hier beelden van Neowise van over de hele wereld: