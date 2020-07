Begroting duikt 52,8 miljard euro in het rood

De coronacrisis en de maatregelen om de eerste schokken op te vangen, laten duidelijk hun sporen na. De begroting van alle overheden in België samen duikt dit jaar 52,8 miljard euro in het rood of een duizelingwekkende 12,31 procent van het BBP.

Eerder had Begrotingsminister David Clarinval (MR) in de Commissie Financiën op basis van voorlopige cijfers van het monitoringcomité laten weten dat het tekort dit jaar wel eens zou kunnen oplopen tot 50 miljard euro. Op 13 maart, nog voordat de coronacrisis in volle kracht toesloeg, ging datzelfde monitoringcomité nog uit van een tekort van 13, 5 miljard euro, wat ook al een allesbehalve fraai cijfer was.

Het blijft heel moeilijk om heldere prognoses te doen voor de toekomst. Heel wat van de uitgaven die nu gemaakt werden zijn eenmalig, maar ook voor de komende jaren voorspelt het monitoringcomité nog erg grote tekorten. Zo verwacht het monitoringcomité dat het tekort in 2021 toch nog altijd 31,4 miljard bedraagt. Voor 2022 wordt een tekort van 26,5 miljard euro verwacht.