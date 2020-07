Éamon Ryan, de leider van de Ierse Green Party, is donderdag in slaap gevallen in het parlement. Dat gebeurde tijdens een stemming over een amendement omtrent de rechten van werknemers. Toen zijn naam meerdere keren werd afgeroepen, kwam er geen reactie. Een andere regeringsleider kon Ryan uiteindelijk wekken.

Er kwam heel wat kritiek op het gedrag van Ryan in het parlement. Onder andere politicus Gary Gannon zei dat het respectloos was voor de mensen die de motie naar voor brachten. ‘Het minste wat je verwacht van een minister, is dat hij oplet’, aldus Gannon.