Postbode beschoten tijdens krantenronde

Een postbode raakte vrijdagochtend gewond, toen hij omstreeks 5.30 uur beschoten werd tijdens zijn krantenronde in Grâce-Hollogne in de provincie Luik. Dat bevestigt het parket van Luik. De man verkeert niet in levensgevaar.

De feiten speelden zich af in de Rue de Bierset in Grâce-Hollogne. De kogel raakte de man in de schouder. De veertiger keerde net terug naar zijn voertuig toen er een auto de straat in reed en hij werd beschoten. De postbode belde meteen zelf de hulpdiensten.

Door de snelheid van de gebeurtenissen, schonk hij geen aandacht meer aan de auto of de schutter, die op de vlucht sloeg.

Het parket bevestigt dat de postbode beschoten werd, maar heeft voorlopig niet meer informatie over de feiten. Videobeelden worden geanalyseerd.

Bpost van zijn kant zegt dat hun werknemer in schok is. Volgens de woordvoerster waren zijn oversten erg snel op de hoogte gebracht en werd voorzien in de nodige omkadering, zoals psychologische bijstand. De man is naar het ziekenhuis gebracht, zijn leven is niet in gevaar.