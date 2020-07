Eerste coronabesmettingen op kamp vastgesteld

Zowel bij Chiro Vlaanderen als bij Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn besmettingen vastgesteld met het nieuwe coronavirus op kamp. Bij Chiro Vlaanderen gaat het om één geval, bij Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er twee besmettingen geteld.

‘De leiding treedt op zodra er een vermoeden van besmetting is’, zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Eén kind werd twee dagen na afloop van het kamp ziek en testte na een bezoek aan de huisarts positief op corona. Aangezien het kamp al afgelopen was, moest er niemand naar huis gestuurd worden. De kinderen die in de bubbel zaten, moeten wel thuis in quarantaine blijven en worden getest.

Een tweede positieve besmetting kwam voor op een ander kamp. Een foerier die enkele dagen voor het kamp begon al aanwezig was op het terrein, testte positief. Er waren dus nog geen medewerkers of kinderen aanwezig en er wordt bekeken of het kamp nog kan doorgaan.

‘Alle betrokkenen en ouders zijn op de hoogte gebracht’, zegt Van Reusel. ‘In dit geval is geen nieuws dus goed nieuws, ouders hoeven zich geen zorgen te maken als ze nog niets hoorden van ons.’ Volgens Van Reusel is de leiding op kamp erg oplettend. ‘Bij het minste symptoom wordt ingegrepen, er werden al 20 à 30 deelnemers naar huis gestuurd, die testten allemaal negatief’, zegt Van Reusel.

Bij Chiro Vlaanderen testte één deelnemer positief, maar aangezien het kamp net aan de laatste dag bezig was, moest het niet voortijdig stopgezet worden en kon iedereen op de geplande dag naar huis. De andere deelnemers uit de bubbel van het besmette kind moeten allemaal in quarantaine en werden getest. Na tien dagen moeten ze allemaal nog eens getest worden.

Maatregelen

Zomerkampen zijn toegestaan onder de huidige maatregelen, maar de groepen worden onderverdeeld in maximum 50 deelnemers. Deze groepen vormen tijdens het kamp elk een afzonderlijke sociale bubbel.

Volgens Van Reusel volstaan de huidige maatregelen. ‘Bijna al onze 84.000 leden gaan mee op kamp, er gaan 1.440 kampen door deze zomer. Er zijn nog maar twee positieve besmettingen vastgesteld, dat bewijst dat ze kampbubbel werkt’, vindt hij. ‘Zodra er een besmetting is kan men gericht optreden, de leiding gaat heel verantwoordelijk om met de maatregelen.’

Dat vindt ook Erwin Cools, woordvoerder van Chiro Vlaanderen. ‘Sommige groepen maken zich wel zorgen om de stijgende cijfers, maar onze regels werden opgesteld begin juni, ze zijn dus redelijk streng’, zegt Cools.