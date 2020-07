Spaanse regio’s Catalonië en Aragon krijgen code oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies vrijdag opnieuw aangepast. De Spaanse regio’s Catalonië en Aragon hebben nu beiden de kleurcode oranje gekregen.

‘De lokale autoriteiten in Catalonië hebben verscherpte maatregelen aangekondigd voor het grootstedelijk gebied van Barcelona’, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. ‘De burgers wordt gevraagd thuis te blijven, die vraag geldt dus ook voor Belgen. Daarom passen wij ons reisadvies ook aan. Aangezien het geen verplichte, officiële lockdown is, hebben wij Aragon en Catalonië oranje gekleurd. Dat houdt in dat je waakzaam moet zijn en je aan de lokale maatregelen moet houden.’

Code oranje betekent ook dat je een test en periode van quarantaine in België gevraagd - niet opgelegd - wordt.

Als je toch naar Barcelona zou reizen, wordt dus van je verwacht dat je binnen blijft. Iedereen moet er de komende vijftien dagen thuisblijven, tenzij het om een essentiële verplaatsing gaat. Verder sluiten bioscopen, theaterzalen en discotheken in de stad opnieuw de deuren, is het verboden om met meer dan tien mensen samen te komen en zijn bezoeken aan woonzorgcentra niet meer mogelijk. De capaciteit in cafés en restaurants wordt beperkt tot 50 procent en de zaken moeten om 20 uur sluiten. Er wordt ook op aangedrongen dit weekend niet naar tweede verblijven buiten de stad te gaan.

De Catalaanse regering breidt daarmee het gebied aanzienlijk uit waar beperkende coronamaatregelen weer van kracht zijn. Er was al een stadsdeel waar die weer waren ingevoerd, net als in de regio van de stad Lérida, 130 kilometer westelijker.

Met meer dan 28.400 doden is Spanje een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus.