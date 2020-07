Lichaam ceo in stukken gesneden en onthoofd in New York

Fahim Saleh (33), de oprichter en ceo van startup Gokada, werd dinsdag dood teruggevonden in zijn appartement in Manhattan, New York. Zijn ledematen waren afgezaagd, en hij werd onthoofd teruggevonden.

Het was de zus van Saleh die zijn lichaam ontdekte, nadat ze had besloten om hem op te zoeken omdat ze al een dag niets van hem gehoord had. Saleh kwam om het leven door meerdere steekwonden in de nek en de romp. Nadien werden zijn ledematen afgezaagd en werd hij onthoofd. Zijn lichaamsdelen werden gevonden in plastic zakken. Een elektrische zaag en reinigingsproducten werden in het appartement gevonden.

Op beelden van de bewakingsvideo is te zien hoe Saleh met een man, die een masker en handschoenen droeg, in de lift stond. De man volgde hem naar het appartement, waar ze begonnen te vechten. Er werden nog geen verdachten opgepakt in het moordonderzoek.

Gokada bevestigde de dood van de ceo op Twitter. ‘We zijn in shock en diepbedroefd te vernemen dat Fahim Saleh, onze oprichter en ceo, om het leven kwam in tragische omstandigheden in New York’, schreef het bedrijf.

Saleh werd geboren in Saudi-Arabië, zijn ouders kwamen uit Bangladesh. Hij groeide op in New York en richtte in 2015 Pathao op. In 2018 volgde Gokada, een transportbedrijf gericht op motorfietsen. Klanten kunnen een motorrit bestellen via de website of de app. Het bedrijf was vooral in Nigeria actief. In februari werden motortaxi’s er verboden, wat een klap was voor het bedrijf. De politie probeert nu na te gaan of de moord op Saleh te maken heeft met zijn bedrijf.