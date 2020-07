Ondanks coronacrisis toch een nieuw veldritteam met alleen maar vrouwen

Vanaf september doet met Vondelmolen - De Ceuster Cycling Team een nieuwe ploeg zijn intrede in het veldrijden voor vrouwen. Suzanne Verhoeven, de regerend Belgisch kampioene bij de elite clubteams (voormalige elite zonder contract), is de bekendste naam in het team.

Vondelmolen - De Ceuster Cycling Team is een project van Gerry Brouwers, vader van vice-Belgisch juniorenkampioene Julie Brouwers, en Stijn Van Hout, voormalig ploegleider bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice.“Gerry wilde in eerste instantie een eenmansploeg rond Julie maken”, vertelt Stijn Van Hout. “Daarop startten we een sponsorzoektocht en kwamen we bij Vondelmolen terecht.”

De Oost-Vlaamse peperkoekfabrikant is uiteraard geen onbekende in het damesveldrijden en zaakvoerder Jo Dekeyzer bleek nog steeds even gepassioneerd door de sport als vroeger. Zijn inbreng gaf Brouwers en Van Hout extra ademruimte waardoor meteen plaats was voor nog twee rensters. Toen later ook nog De Ceuster op ons pad kwam, konden we nog iets ambitieuzer zijn en ons team uitbreiden naar vijf rensters en Suzanne Verhoeven inlijven.”

De 24-jarige Verhoeven wordt de enige eliterenster. De selectie bestaat verder uit Julie Brouwers (U23) en Mirthe Van Den Brande, Kiona Dhont en Lies’l Schevenels (allen U19).

Vondelmolen is een peperkoekfabrikant uit Lebbeke, De Ceuster een Lommelse werf- en bouwkraanleverancier.

Zo gaan de truitjes van Vondelmolen - De Ceuster Cycling Team eruit zien. Foto: rr

