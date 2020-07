Thomas Bach is kandidaat voor een tweede termijn als IOC-voorzitter

Thomas Bach stelt zich volgend jaar beschikbaar voor een tweede (en laatste) termijn als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat verkondigde de 66-jarige Duitser tijdens de Algemene Vergadering van het comité.

Bach is sinds 10 september 2013 voorzitter van het IOC. Hij volgde onze landgenoot Jacques Rogge op, die gedurende de maximale termijn van twaalf jaar het hoogste sportambt bekleedde.

De Duitser wil het IOC helpen de coronacrisis te boven te komen. “Als jullie, de IOC-leden het willen, wil ik doorgaan voor opnieuw vier jaar als IOC-voorzitter”, verklaarde Bach tijdens de eerste virtuele sessie van het IOC. “Niemand weet hoe de wereld er volgend jaar zal uitzien. We bereiden, samen met onze Japanse partners, verschillende scenario’s voor voor de Spelen in Tokio in juli en augustus. We willen de unieke geest en boodschap van de Spelen echter behouden.”

De voormalige olympische kampioen schermen uit 1976 begon in 2013 aan zijn periode als IOC-voorzitter. Na een eerste termijn van acht jaar kan een voorzitter voor nog eens vier jaar herkozen worden. De verkiezing wordt in 2021 georganiseerd, net voor de omwille van de wereldwijde coronacrisis uitgestelde Zomerspelen in Tokio.

Bach sprak zich ook nog uit over een mogelijke boycot van verschillende landen omwille van de coronacrisis. “Dat zou van egoïsme getuigen”, liet de Duitser noteren. “De Spelen van 1980 in Moskou (toen onder meer de Verenigde Staten de Spelen boycotte in volle Koude Oorlog, red.) hebben bewezen dat sportieve boycots geen enkel effect hebben op politiek gebied. Enkel de betrokken atleten worden gestraft. De Olympische Spelen zijn het enige evenement ter wereld die vrede en solidariteit samenbrengen.” (belga)