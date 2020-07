Erika Vlieghe: ‘Regels in horeca nú handhaven of we verliezen greep op virus’

De regels die de horeca zijn opgelegd, worden permanent met de voeten getreden, zegt GEES-voorzitter Erika Vlieghe. ‘Als we dat verder laten gebeuren, verliezen we de greep op het virus.’

Ze krijgt dagelijks een stroom van berichten van bezorgde burgers, vertelt Erika Vlieghe, infectiologe aan het UZ Antwerpen en voorzitter van de expertengroep (GEES). ‘Ze mailen dat ze zien hoe het eraan toegaat in cafés of in restaurants. Omdat ze hun burgemeesters al hebben gecontacteerd en die niet lijken in te grijpen, contacteren ze mij. Ik zie het zelf ook als ik langs cafés loop. De regels worden permanent met de voeten getreden.’

De besmettingen in ons land zijn aan het stijgen, en dus kunnen we ons dat volgens Vlieghe niet permitteren. ‘Er wordt op sommige plaatsen ontzettend veel getolereerd’, aldus Vlieghe. ‘Er zijn restaurants waar menukaarten van de ene tafel naar de andere worden doorgegeven, waar er in de keuken eten wordt bereid zonder mondmasker op, waar de afstandsregels niet worden gerespecteerd, … De regels moeten nú gehandhaafd worden of we verliezen de greep op het virus.’

Wat Vlieghe bijkomend zorgen baart, is het gebruik van de ‘mouthshields’ in de horeca. Dat zijn doorzichtige schermen van plastic die voor mond worden gedragen. Die bieden evenwel amper bescherming. ‘Het zijn onzinnige maskers’, zegt Vlieghe. ‘Ik heb dat ook aan de federale overheidsdienst Economie gemeld. Die zouden een verbod mogelijk opnemen in hun volgende sectorgids. Dat zou toch allemaal wat sneller moeten gaan.’