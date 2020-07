Eenmalige coronapremie van 300 euro voor mensen in kwetsbare positie

Ruim 467.000 personen met een handicap, mensen met een leefloon of ouderen met een inkomensgarantie zullen een éénmalige premie van 300 euro krijgen om de coronacrisis beter door te komen. De federale regering besliste dat begin vorige maand al, maar nu de beslissing in het Staatsblad is verschenen kan de eerste schijf van 50 euro deze maand worden uitbetaald.

Omdat de coronacrisis mensen die voorheen al kwetsbaar waren vaak extra hard heeft getroffen, voorziet de federale regering voor die groepen een éénmalige premie van 300 euro, uitbetaald in zes schijven van 50 euro tussen juli en december. Concreet gaat het geld naar personen met een handicap die een inkomensvervangende- of een integratietegemoetkoming krijgen, naar ouderen met een inkomensgarantie en naar mensen met een leefloon.

Nu de beslissing in het Staatsblad is verschenen kan de eerste schijf in juli uitbetaald worden, meldt het kabinet van minister voor Personen met een handicap Nathalie Muylle (CD&V). In totaal zijn er ongeveer 467.339 begunstigden.

De uitbetaling gebeurt respectievelijk via de Directie-Generaal Personen met een Handicap, de Federale Pensioendienst en de OCMW’s. De premie staat los van de normale uitkering, maar beide worden wel op hetzelfde moment uitbetaald. Er wordt maar één premie uitgekeerd per persoon, ook als die in meerdere categorieën valt.