Man die Lance Armstrong aan het kruis nagelde vindt dat WADA moet hervormen

Travis Tygart, de CEO van het Amerikaanse antidopingagentschap (USADA) en vooral bekend als de man die Lance Armstrong op de knieën kreeg, heeft nog eens herhaald dat hij hoopt dat het Wereldantidopingagentschap (WADA) haar werking zal hervormen. Hij steunt ook het bevriezen van Amerikaanse overheidsgelden voor de in Montréal gevestigde organisatie. “Het WADA heeft meer transparantie, meer onafhankelijkheid en een betere vertegenwoordiging van de atleten nodig”, vertelde Tygart in een interview met de Duitse website Sportbuzzer.

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten stond de National Office of Drug Control Policy (NODCP) toe haar bijdrage van 2,7 miljoen dollar aan het WADA voorlopig te bevriezen. Doel was het WADA zo tot hervormingen te dwingen. Het Wereldantidopingagentschap weigerde immers uit vrije wil haar werking aan te passen. Het WADA beschuldigt de Verenigde Staten er intussen van “haar organisatie in diskrediet te willen brengen”.

Dat ontkende Tygart. “Niemand wil dat er wordt bezuinigd. We hebben juist meer geld nodig in de strijd tegen doping. Maar we willen het geld niet besteden in de huidige omstandigheden. Er moet eerst een hervorming komen.”

Tygart begreep ook de afwijzing van het WADA van de toekomstige Amerikaanse antidopingwet, genaamd Rodchenkov-wet, naar de voormalige directeur van het Russische antidopinglabo in Moskou die het georganiseerde dopingsysteem in Rusland aan de kaak stelde en momenteel in de Verenigde Staten verblijft, niet. Die nieuwe wet zou Amerikaanse dopingbestrijders in staat stellen ook buiten haar grondgebied onderzoeken uit te voeren.

De wet kan volgens Tygart bijdragen aan het bestraffen van de Hongaar Tamas Ajan, de voormalige voorzitter van de Internationale Gewichtheffederatie en voormalig lid van het IOC. Hij wordt ervan verdacht zo’n veertig dopingzaken in de doofpot te hebben gestoken en daarvoor zo’n tien miljoen dollar hebben gekregen. “Hij kan voorlopig zonder gevolgen op pensioen gaan”, aldus Tygart. “Corrupte sportbazen leven in een niemandsland waar ze de sport kunnen bederven, ‘propere’ atleten kunnen verraden en geen enkele verantwoordelijkheid moeten vrezen.” (belga)