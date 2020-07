In de coronacommissie in het Vlaams Parlement heeft epidemioloog Pierre Van Damme ervoor gepleit om een ander systeem van contactopsporing op te starten: ‘We kunnen niet tot eind augustus wachten.’

‘Het is mogelijk om het huidige systeem te laten groeien tot het goed werkt, maar ondertussen moeten we daarnaast dringend een ander systeem opstarten, van onderuit. In Antwerpen gaan we daar al mee beginnen ...