Cirque du Soleil aanvaardt overnamebod van schuldeisers

Cirque du Soleil kondigde eind juni aan dat het coronavirus een financieel gat had geslagen en dat ze bescherming zochten tegen hun schuldeisers om een doorstart te maken. Donderdag maakte het circus bekend dat ze het overnamebod van de schuldeisers aanvaardden.

De schuldgraad van Cirque du Soleil staat op 1,1 miljard dollar. In een nieuw overnamebod krijgen de schuldeisers ‘quasi-totale controle over het bedrijf’, in ruil voor een gedeeltelijke kwijtschelding van 800 miljoen dollar schulden. De huidige eigenaars zouden dan met lege handen achterblijven. Er zou een nieuwe kapitaalinjectie komen van 300 à 375 miljoen dollar en de hoofdzetel van het circus blijft zeker de komende vijf jaar in Québec.

Deze deal vervangt het voorstel dat op tafel lag met het Amerikaanse fonds TPG en wordt vrijdag voorgesteld in de rechtbank in Quebec. Die beslist of de deur wordt opengezet voor een tegenbod, ook van de huidige eigenaars TPG.

Cirque du Soleil werd in 1984 opgericht. Het circusbedrijf had een aantal vaste shows in Amerika en tientallen rondreizende shows in andere werelddelen. Door het coronavirus werden alle 44 lopende shows, van Tel Aviv tot Hongkong, stilgelegd.

Eind maart werden duizenden werknemers al ‘tijdelijk’ ontslagen. Amper iets meer dan 250 man bleef aan de slag om de tourplanning en ticketverkoop te kunnen voorbereiden zodra de coronacrisis achter de rug is. In juni kondigde het bedrijf aan dat ze 3.480 mensen definitief aan de deur zetten.