Leopold Lippens: ‘Niet het moment om allemaal naar de kust te komen, blijf thuis’

De kust maakt zich op voor het eerst verlengde topweekend. Van zaterdag tot dinsdag worden elke dag een kleine 500.000 zonnekloppers verwacht. Normaal is dat formidabel nieuws, maar niet in deze coronatijden. Vooral in Knokke – waar burgemeester Lippens zeer bevreesd is voor corona-import – kijken ze afwachtend naar de komende vierdaagse. ‘We zullen zien hoe het loopt’, zegt Leopold Lippens, ‘maar eigenlijk hoop ik dat mensen verstandig zijn en thuisblijven.’