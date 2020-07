Verdachte van moord op Sofie Muylle wellicht voor assisen

Het proces van de moord op Sofie Muylle zal wellicht voor het hof van assisen worden behandeld. De Brugse raadkamer vraagt om de doorverwijzing. Het is nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent om de knoop door te hakken.

Sofie Muylle werd in juni 2017 na een avondje stappen verkracht en vermoord op het strand van Knokke. De verdachte is Alexandru C. (26). De Roemeense verdachte heeft toegegeven dat hij haar heeft verkracht, maar ontkent de moord. Voor de moord riskeert Alexandru C. levenslange opsluiting.

De zaak kwam eind juni al een eerste keer voor de raadkamer, maar toen vroeg de verdediging tijd om haar standpunten op papier te zetten. ‘Onze cliënt heeft vanaf dag één gezegd dat hij mevrouw Muylle niet vermoord heeft’, aldus meester Chantal Van den Bosch. De advocaten van C. stuurden dan ook aan op een proces voor de correctionele rechtbank. Voor verkrachting met foltering zou hij in dat geval hoogstens twintig jaar cel kunnen krijgen. Ook bij de vervolging voor foltering legde de verdediging zich niet neer, waardoor de maximumstraf in dat scenario zelfs tot tien jaar cel gezakt zou zijn.

De Brugse raadkamer oordeelde vrijdagochtend dat er wel degelijk voldoende elementen zijn om Alexandru C. voor moord naar het hof van assisen te verwijzen. De definitieve beslissing ligt wel bij de KI in Gent, maar daar lijkt de verdediging weinig hoop op te hebben. ‘We hebben onze argumenten op papier gezet, omdat we vonden dat we open kaart moesten spelen. We zullen ons nu voorbereiden op het assisenproces.’ Op berichten over eerdere feiten van voyeurisme in een zwembad, waarover Het Laatste Nieuws vrijdag berichtte, wenste meester Van den Bosch niet te reageren.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling buigt zich binnen enkele weken over het dossier. Het proces voor het West-Vlaamse hof van assisen zal ten vroegste in het voorjaar van 2021 van start gaan. Voor moord riskeert de Roemeen levenslange opsluiting. Bij een eventuele vrijspraak zou hem voor verkrachting met foltering nog steeds dertig jaar opsluiting boven het hoofd hangen.