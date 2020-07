Wetenschappers hebben eerste beelden vrijgegeven die de Solar Orbiter maakte van de zon. De sonde werd in februari gelanceerd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en zal de komende jaren de zon bestuderen. Voor het eerst zullen we een blik krijgen op de polen van onze moederster.

De Solar Orbiter vloog ongeveer 77 miljoen kilometer verwijderd van de zon, wat ongeveer het midden is tussen de Aarde en de zon. De ‘Parker Solar Probe’ van Nasa vliegt veel dichter bij de zon, maar te dichtbij voor camera’s om de zon veilig te fotograferen. De camera op de sonde van Nasa kijkt van de zon weg en observeert enkel de zonnewind.

Daarom zijn de nieuwe foto’s van de Solar Orbiter die de zon van zo dichtbij - en vanop zo’n kleine schaal - weergeven, zo belangrijk. ‘De zon lijkt op het eerste gezicht misschien rustig, maar wanneer we de zon in detail bekijken, zien we deze miniatuur-vlammen overal opduiken,’ vertelt Belgisch onderzoeker David Berghmans.