‘Dat ik mijn been verloor door corona, is maar een detail’

Elia Fontaine (18) lag door het coronavirus drie weken in coma en verloor haar rechterbeen. Maar de scholiere uit het ­Waalse Wanze zit niet te treuren. ‘Dat ik nu opnieuw moet leren stappen, is maar een klein obstakel. Ik wil vooral weer kunnen basketten met mijn vriendinnen’, zegt ze. Haar vrienden zamelen nu geld in voor een aangepaste prothese.

De operatie waarbij dokters haar been amputeerden, gebeurde op 20 mei. Elia Fontaine, die toerisme studeert aan een middelbare school, praat er met groot gemak over. ‘Dat ik mijn been kwijt ben, heb ik ...