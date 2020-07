Ontdek het Shellgebouw, waar de redactie van De Standaard binnenkort haar intrek neemt, in sneak preview met onze zomerreeks Brussel-Centraal. Dubbelgesprekken op het dak van Brussel, elke zaterdag in De Standaard Weekblad. Dit weekend: neuroloog Steven Laureys en kunstenaar Benjamin Verdonck. De eerste beelden ziet u in de video hierboven.