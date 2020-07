Nicht Trump verkocht al meer dan 1.000.000 boeken

In enkele dagen tijd is het boek van Mary Trump al aan zijn veertiende druk toe, goed voor meer totale oplage van 1,15 miljoen stuks. In het boek schrijft ze vernietigend over haar oom, president Donald Trump

Het boek was al meteen de grootste bestseller van uitgeverij Simon&Schuster ooit. Op 14 juli, de eerste dag, werden 950.000 exemplaren verkocht in print, ebook of e-audioboek, melden Amerikaanse media. Het gaat hier ook om bestellingen.

In het boek ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ vertelt Mary Trump hoe het was om op te groeien in de Trump-familie. Ze waarschuwt voor een herverkiezing van haar oom Donald. De familie probeerde tevergeefs publicatie tegen te houden.

Het boek is een mix van een bittere ­familie­geschiedenis en een psychologische analyse van de president. Mary Trump is de dochter van Fred Trump jr., Donalds oudere broer: het zwarte schaap van de familie dat al op zijn 41ste stierf aan een hartinfarct, veroorzaakt door alcoholisme. Ze is een klinisch psychologe, wat haar inschat­tingen van oom Donalds psyche wat ­geloofwaardiger maakt, al heeft ze hem nooit zelf onderzocht.

De meest opvallende nieuwe beschuldiging in het boek is dat Donald Trump een veel slimmere medestudent een grote som zou hebben betaald om in zijn plaats zijn toelatingsexamen voor de University of Pennsylvania af te leggen. Maar de betrokkene is dood en zijn weduwe ontkent alles.