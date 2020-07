Washington Redskins opnieuw in opspraak: ex-werkneemsters getuigen over seksuele intimidatie

Het zijn bewogen tijden voor de Washington Redskins. Nadat ze eerder door de publieke opinie werden gedwongen van naam te veranderen, volgen er nu aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke werknemers. Zij getuigen vandaag in de Washington Post.

Binnen de organisatie van American footballclub Washington Redskins heerst een cultuur van seksuele intimidatie. Dat verklaren vijftien voormalige werkneemsters van de club in de krant. De vrouwen werkten tussen 2006 en 2019 bij de Redskins en hadden in die periode naar eigen zeggen geregeld te maken met seksuele intimidatie of ongewenst gedrag.

Video: Former Redskins employee Emily Applegate alleges sexual harassment, verbal abuse https://t.co/6QBOLCFODg — The Washington Post (@washingtonpost) July 17, 2020

Slechts één van de vijftien vrouwen wilde in het openbaar haar verhaal doen in de krant. Emily Applegate, die in 2014 en 2015 op de marketingafdeling van de Redskins werkte, vertelt dat de werkneemsters werd aangespoord om strakke kleding te dragen bij gesprekken met klanten. De club zou niets hebben gedaan met klachten over onder meer betasting en ongepaste opmerkingen. De andere veertien vrouwen spraken op voorwaarde van anonimiteit met de krant, omdat ze bij hun vertrek bij de Redskins een geheimhoudingsverklaring hadden ondertekend.

“Mijn periode bij de Redskins was de vreselijkste ervaring uit mijn leven”, zei Applegate. “Maar we tolereerden het, want ze herinnerden ons er vaak aan dat als we zouden klagen, er duizend mensen zouden klaarstaan om onze baan zo over te nemen.”

De Washington Redskins hebben advocaten ingeschakeld om de aantijgingen te onderzoeken. “We nemen deze zaak heel serieus”, aldus de clubleiding. Inmiddels zouden drie medewerkers zijn ontslagen, onder wie speaker Larry Michael en directeur Alex Santos. (belga)