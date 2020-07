Wilmès werkt aan draaiboek voor lokale lockdown

Het voornemen voor plaatselijke lockdowns stoot op protest van de ­Limburgse gouverneur.

Premier Sophie Wilmès (MR) wil ingaan op de suggestie die de experts van de GEES in hun jongste rapport hadden gedaan. Volgens de experts hoeven strengere maatregelen bij een mogelijke heropflakkering van het coronavirus niet per se voor het hele land te gelden.

Wilmès zei in de Kamer dat er wordt gewerkt aan een draaiboek om die lokale lockdowns in gemeenten, provincies of gewesten ook uitvoerbaar te maken. Dat draaiboek, met richtlijnen voor de lokale autoriteiten, zou volgende week goed­gekeurd moeten worden.

Maar de waarnemend gouverneur van Limburg, Michel ­Carlier, is er niet voor te vinden. ‘Organisatorisch is dit niet haalbaar. Wie gaat zoiets controleren?’, vraagt hij zich af in Het Belang van Limburg. ‘Maatregelen moeten veel meer op micro­niveau genomen worden. ­Isoleer bijvoorbeeld een ­woonzorgcentrum, een buurthuis, een straat of een schoolomgeving als blijkt dat daar een uitbraak van het virus is.’

Wilmès heeft daarnaast aan Sciensano gevraagd om opnieuw dagelijkse cijfers te verschaffen over het coronavirus, in plaats van wekelijkse gemiddelden. Die geven sneller een beeld van de stijging in de cijfers.