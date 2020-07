Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen klimt fors

Er zijn in de periode van 7 tot 13 juli gemiddeld 114,7 nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus bevestigd in ons land. Dat is 32,1 procent meer dan een week eerder. De komende dagen zit er nog een verdere stijging aan te komen: zo zijn er de voorbije dag 199 nieuwe besmettingen gerapporteerd.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het wetenschappelijke instituut Sciensano. Het is al de tiende dag op rij dat de cijfers stijgen.

Voor morgen staat nu al een daggemiddelde van 119 in de tabellen, een stijging van 36 procent tegenover een week eerder. Die cijfers zijn nog onvolledig.

Opmerkelijk is dat afgelopen maandag 216 mensen positief testten. Dat er op maandag meer positieve testen zijn, is niet onlogisch. Mensen wachten vaak tot na het weekend om zich te laten testen, of krijgen dan pas een afspraak voor een staalafname. Doorheen de hele epidemie waren er op maandag altijd meer positieve staalafnames dan op zondag; gemiddeld zijn het er ruim drie keer meer.

Maar ook al speelt dat weekendeffect: het cijfer voor maandag is wel het hoogste sinds 25 mei. De stijgende cijfers zijn een indicatie dat het virus opnieuw aan kracht wint. Dat blijkt voorlopig nog niet uit het reproductiegetal van Sciensano, dat vandaag 1 bedraagt. Maar voor die berekening maakt Sciensano enkel gebruik van ziekenhuisopnames, geen besmettingen.

Er werden vandaag 12 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames stabiliseerde de afgelopen week op gemiddeld 10 per dag. Dat is nog steeds laag: op de top ging het in één week om gemiddeld 561 per dag. Maar het is wel voor het eerst in meer dan drie maanden tijd dat het aantal ziekenhuisopnames niet meer afneemt.

In totaal zijn er drie nieuwe overlijdens gemeld. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers in ons land komt daardoor op 9.795 te staan.