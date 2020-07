Thibaut Courtois en Eden Hazard kronen zich met Real Madrid tot kampioen van Spanje: doelman blinkt ook uit in titelmatch

Fernand Goyvaerts. Thibaut Courtois. Toby Alderweireld. Thomas Vermaelen. En nu ook Eden Hazard, en opnieuw Courtois. De Belgen die in Spanje kampioen speelden, zijn letterlijk op één hand te tellen. Door de 2-1-zege met Real Madrid tegen Villarreal zijn Courtois en Hazard nu ook samen kampioen van Spanje nadat ze eerder al twee keer samen bij Chelsea kampioen van Engeland werden. Al zal Thibaut Courtois aan de titelmatch mogelijk wel flink wat hoofdpijn overhouden.

Rond halftien gisteravond kon het titelfeestje van Real ingezet worden. Niet toevallig was het Karim Benzema die het feestje op gang trok. Balverlies bij Villarreal, Luka Modric die met de bal aan de haal ging en de Franse spits die de bal door de benen van de keeper joeg. Het twintigste competitiedoelpunt van de spits die al meermaals afgeschreven werd in Santiago Bernabeu.

Benzema opent de score voor Real Madrid. Video: Eleven Sports

Dat kampioenenfeestje kende overigens een verrassende gast. Naast Thibaut Courtois was ook Eden Hazard vanaf de start van de partij. De Rode Duivel, die al sinds november sukkelt met een enkelblessure, kreeg van trainer Zinedine Zidane zijn eerste basisplaats in vijf matchen uitgerekend in de kampioenenmatch van Real. Rugnummer zeven was nog geen honderd procent, maar had er wel zin in. Er was een speelse dummy, zijn rechtstreekse tegenstander Sofian Chakla liep al vroeg tegen geel aan nadat hij niet anders kon dan Hazard neertrekken. Publieksvoetbal zonder publiek. Op het uur mocht hij weer gaan rusten. Leuk hem nog eens even gezien te hebben, maar écht de boel op gang trekken, dat kon hij niet.

Kopzorgen voor Courtois

Gelukkig leek tegenstander Villarreal ook niet veel zin te hebben het feestje van Los Galacticos te verpesten. De gele onderzeeër presenteerde zich tandeloos. Pas na 23 minuten kwam er per toeval eens een bal bij Thibaut Courtois terecht. Hij leek in een zetel op weg naar zijn negentiende clean sheet van het seizoen, tot halfweg de tweede helft. Onze nationale nummer één was een fractie van een seconde eerder op de bal dan de doorgebroken Quintilla, maar kreeg diens knie keihard in zijn gezicht. Vervanger Alphonse Aréola maakte zich al klaar om te depanneren, maar na enkele minuten stond de Rode Duivel weer. Een titel, die vier je op het veld.

Courtois krijgt keihard knie tegen hoofd. Video: Eleven Sports

Een discutabele penalty - niet de eerste de voorbije weken - voor Real deed het doek vallen. Sergio Ramos zocht en vond contact, en probeerde de elfmeter vervolgens af te leggen op Karim Benzema. Doordat de Fransman te vroeg de zestien in was gelopen, werd de goal afgekeurd maar mocht hij zelf wel opnieuw aanleggen.

Sergio Ramos dwingt zelf strafschop af... Benzema scoort na twee keer. Video: Eleven Sports

Uit het niets verpestte Vicente Iborra in de slotfase nog de negentiende clean sheet van Courtois met de aansluitingstreffer voor Villarreal.

Courtois slikt dan toch tegentreffer. Video: Eleven Sports

In blessuretijd was het zowaar nog bijna 2-2, maar dankzij twee halve mirakels van Courtois hoefde Real niet naar Barcelona te kijken.

Dubbele save van Courtois. Video: Eleven Sports

Vanuit Catalonië was er overigens nog goed nieuws, want Barcelona ging thuis tegen tien man van Osasuna verrassend met 1-2 onderuit.

Titel van de veerkracht

Voor Real Madrid is het de titel van de veerkracht. In oktober leek de ploeg nog aan de grond te zitten, maar in het voorjaar richtte ze zich langzaam op. Trainer Zinedine Zidane bracht realistischer voetbal in de ploeg, met soms met een laag blok voor de neus van Courtois. Het aantal tegendoelpunten zakte zienderogen. Na de corona-onderbreking volgde een feilloze 30 op 30. Op en over Barcelona dankzij tien zakelijke zeges. Het is dankzij die reeks dat Real Madrid nog maar zijn derde titel sinds 2008 kan bijschrijven. Op de titel voor stadsgenoot Atlético waren alle andere titels steeds weer naar de grote rivaal uit Barcelona gegaan.

Ook Thibaut Courtois klom afgelopen seizoen uit het dal. De Belgische doelman kende vorig seizoen een teleurstellend debuutjaar, werd in oktober tegen Club Brugge nog door de eigen fans uitgefloten. Maar nu heeft hij liefst achttien keer de nul gehouden. De sterke reeks van Real na de coronacrisis kwam er vooral dankzij de Belgische doelman, die amper vier keer geklopt werd in tien wedstrijden. Hij heeft de Trofeo Zamora, de trofee voor minst gepasseerde doelman, dubbel en dik verdiend. Ook daar wordt overigens een reeks verbroken, want de voorbije vijf jaar was die telkens naar Atlético-doelman Jan Oblak gegaan.

Minder eer was er voor Eden Hazard. De kapitein van de Rode Duivels arriveerde aan het begin van dit seizoen met overgewicht en viel toen hij eens scherp stond uit met een enkelblessure. Eén goal en zes assists was de magere oogst in zijn debuutseizoen. Ach, hij heeft Courtois als voorbeeld voor seizoen nummer twee.

Foto: REUTERS

Laatste tien kampioenen in Spanje:

2019-2020: Real Madrid

2018-2019: FC Barcelona

2017-2018: FC Barcelona

2016-2017: Real Madrid

2015-2016: FC Barcelona

2014-2015: FC Barcelona

2013-2014: Atletico Madrid

2012-2013: FC Barcelona

2011-2012: Real Madrid

2010-2011: FC Barcelona

Meest gelauwerde clubs in Spanje:

34 titels: Real Madrid

26 titels: FC Barcelona

10 titels: Atletico Madrid

8 titels: Athletic Bilbao

6 titels: Valencia

2 titels: Real Sociedad

1 titel: Deportivo La Coruna, FC Sevilla, Betis Sevilla