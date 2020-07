Joe Biden haalt voor het eerst meer geld op dan Donald Trump

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft in het tweede kwartaal 282 miljoen dollar (248 miljoen euro) opgehaald voor zijn campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het is volgens media de eerste keer dat de Democraat in een kwartaal een groter bedrag aan donaties krijgt toegestopt dan zijn rivaal, de Republikeinse president Donald Trump.

Trump haalde tijdens het tweede kwartaal ‘slechts’ 266 miljoen dollar op.

De president heeft wel nog een grote voorsprong op Biden als het gaat over het totale bedrag. Trump haalde voor zijn herverkiezingscampagne al meer dan 947 miljoen dollar binnen, Biden staat voorlopig op 563,3 miljoen dollar. Trump startte de zoektocht naar geld wel al kort na zijn verkiezingszege in 2016, terwijl Biden pas echt stevig in gang schoot toen het duidelijk werd dat hij de Democratische nominatie zou binnenhalen voor de verkiezingen in november.

Dat Biden de geldkloof begint te dichten, is volgens het persagentschap Bloomberg een nieuw teken dat Trump niet zijn beste moment beleeft van de campagne. De recentste peilingen zijn meestal niet in zijn voordeel. En eerder op de dag raakte bekend dat Trump een nieuwe campagnedirecteur heeft benoemd.