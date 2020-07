Winkelketens boos over consumptiecheque van 300 euro

De consumptiecheque kan alleen in kleine winkels worden besteed. Dat zint de detailhandelsfederatie Comeos niet.

Comeos is verontwaardigd over de consumptiecheque-regeling. De Kamer keurde de wetgeving om deze elektronische cheque van maximaal 300 euro mogelijk te maken gisteren goed. Door een amendement van de N-VA en Open VLD is de cheque alleen geldig in een beperkt aantal winkels. Slechts zaken met minder dan tien personeelsleden komen ervoor in aanmerking. Alle grote ketens vallen dus uit de boot.

‘Onbegrijpelijk’, oordeelt Dominique Michel, de topman van Comeos. ‘De coronacrisis heeft geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine winkels. Alle non-foodwinkels zijn tijdens de lockdown gesloten geweest en moeten hiervan dus kunnen genieten. Of willen we een economisch herstel met twee snelheden?’

De consumptiecheque is een cheque die werkgevers kunnen aanbieden aan hun personeels­leden. De federale overheid is van plan om in elk geval aan het zorgpersoneel zo’n cheque toe te kennen. De cheque is fiscaal voordelig, omdat er minder loonlasten op verschuldigd zijn. Het idee erachter is dat op die manier de consumptie wordt aangezwengeld en het economisch herstel wordt aangemoedigd. De cheque zou aanvankelijk gelden in de horeca, de cultuursector en voor sportbeoefening. Naderhand werd ook de detailhandel eraan toegevoegd.

De N-VA en Open VLD vinden dat buurtzaken dit voordeel zouden moeten kunnen genieten, en geen winkelketens. ‘We willen niet alleen de horecazaken een hart onder de riem steken, maar evengoed de lokale kapper, boetieks, enzovoort’, staat in het amendement. Concreet wordt voorgesteld om alleen micro-ondernemingen in aanmerking te nemen. Dat zijn zaken met minder dan tien werknemers, een balanstotaal van minder dan 350.000 euro en een jaaromzet van niet meer dan 700.000 euro. Het onderscheid zou juridisch standhouden voor de Raad van State, meent de N-VA, mits het voldoende gemotiveerd is.

‘Dit is niet te aanvaarden’, zegt Michel. ‘Heel wat grotere ketens hebben problemen. Ze moeten zelfs mensen afdanken. Mogelijk volgen er faillissementen. Dit is een maatregel van de overheid waarvan iedereen in gelijk mate moet kunnen genieten.’