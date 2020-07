NMBS en kustburgemeesters bereiden zich voor op druk verlengd weekend

De NMBS en de kustburgemeesters zullen samenwerken om de toestroom van toeristen komend weekend op een veilige manier te organiseren. Dat blijkt uit een rondvraag van Belga bij de verschillende kustgemeenten. NMBS zet komend weekend extra treinen in van en naar de kust om de reizigers voldoende te kunnen spreiden.

De gemeenten met een NMBS-station staan in nauw contact met de spoorwegmaatschappij en zullen in realtime op de hoogte worden gehouden van het aantal mensen dat met de trein naar de kust komt.

De kust voorspelt een zeer druk verlengd weekend. De logiessector noteert de beste bezettingscijfers sinds de heropening en er worden heel wat dagtoeristen verwacht. Om die toestroom in goede banen te leiden, zullen kustgemeenten nauw samenwerken met de NMBS. De NMBS legt het volledige weekend extra treinen in van en naar de kust. ‘Die zijn vooral bedoeld om de reizigers te spreiden in tijd en ruimte, niet per se om nog meer volk naar de kust te brengen’, zegt burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA).

De NMBS zal erop toezien dat alle reizigers neerzitten en er dus niet te veel mensen op de trein komen te zitten. ‘Er is ons verzekerd dat we in realtime op de hoogte worden gehouden van het aantal mensen op de treinen. Zo kunnen wij onze stewards op de juiste plaatsen inzetten om toeristen te spreiden’, zegt burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD).

Rechtstreekse lijn naar Securail

Ook in Blankenberge zeggen ze goed voorbereid te zijn. ‘We hebben vanuit ons centrale punt van de lokale politie een rechtstreekse lijn naar Securail om alles te monitoren’, zegt Dumery.

Knokke-Heist en Zeebrugge spreken eveneens van goed contact met de NMBS en zeggen goed voorbereid te zijn op de drukte. Ook andere kustgemeenten zonder NMBS-station zijn er gerust in. ‘We hebben de afgelopen drukke dagen al bewezen dat we alles goed onder controle hebben en dat zal dit weekend niet anders zijn’, zegt burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (SP.A).

Om al te grote drukte te vermijden, wordt aan de reizigers gevraagd om zich goed voor te bereiden. Zo kan op de ‘druktebarometer’ van Westtoer worden nagegaan hoe druk het is in een bepaalde kustgemeente.