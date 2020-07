Wouter De Vriendt zit bijzondere Congocommissie voor

Kamerlid Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) zit de bijzondere commissie voor die zich in de Kamer zal buigen over het koloniaal verleden van ons land.

De commissie werd vandaag geïnstalleerd en het was sowieso aan de groenen om de voorzitter te leveren.

De effectieve leden zijn Björn Anseeuw, Tomas Roggeman en Wim Van der Donckt (N-VA), Wouter De Vriendt, Simon Moutquin en Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen), Christophe Lacroix, Jean-Marc Delizée en Malik Ben Achour (PS), Annick Ponthier en Kurt Ravyts (Vlaams Belang), Magali Dock en Nathalie Gilson (MR), Jan Briers (CD&V), Nabil Boukili (PVDA), Goedele Liekens (Open Vld) en Ben Segers (SP.A). Georges Dallemagne (CDH) en François De Smet (DéFI) hebben geen stemrecht.

De taakomschrijving van de commissie raakte vorige week al bekend. Daaruit bleek dat die een erg ruime opdracht krijgt. Ze heeft een jaar de tijd. Ze wordt bijgestaan door 10 onderzoekers en minstens 4 vertegenwoordigers van de diaspora.

‘Dit is een historische kans om 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo in het reine te komen met het koloniaal verleden van ons land’, zegt De Vriendt. ‘De commissie zal ook de blik op de toekomst richten. Vandaag werken vooroordelen nog altijd door die resulteren in racisme en discriminatie. Het is aan de politiek om de pijnlijke waarheid te assumeren, om er scherpe conclusies aan vast te knopen en te komen tot een officieel discours.’

De verwijzingen naar het koloniaal verleden kwamen de voorbije weken opnieuw aan de oppervlakte. Manifestaties tegen racisme vormden de aanleiding voor acties tegen standbeelden en afbeeldingen van koning Leopold II. In die context rijpte het idee om in het parlement een soort waarheidscommissie boven de doopvont te houden.