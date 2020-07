Speurders graven opnieuw naar lijk in onderzoek Bende van Nijvel

Op vraag van onderzoeksrechter Martine Michel graven de speurders in het dossier van de Bende van Nijvel in het Waals-Brabantse Pécrot naar het lichaam van een man. Het federaal parket bevestigt de zoekactie, maar weigert er verdere informatie over prijs te geven.

De zoekactie, die uitgevoerd wordt door leden van de Civiele Bescherming, is er gekomen na een van de tips die de voorbije weken en dagen bij de onderzoekscel zijn binnengelopen. Als die informatie concreet en geloofwaardig is en er bijvoorbeeld namen genoemd worden van personen die mogelijk bij de feiten van de Bende van Nijvel betrokken zouden zijn, dan wordt die informatie zo snel mogelijk geverifieerd.

Dat is het geval voor de zoektocht, die donderdag in een bos nabij Pécrot is gestart en vrijdag zal worden voortgezet. ‘Er wordt gezocht naar het lichaam van een man, die daar begraven zou liggen en wiens naam in het dossier voorkomt. De informatie wordt niet licht opgevat, omdat de begraafplaats niet ver uit de buurt ligt van de zogenaamde comfortzone van de Bende, een ruime perimeter tussen Zinnik en Waver. Daar voelde de Bende zich veilig, zou ze haar raids voorbereid hebben of trok ze zich graag terug. En de beschrijving van de man stemt overeen met profielen die men van mogelijke Bendeleden heeft opgesteld.’

Binnen die comfortzone werd enkele jaren geleden al gegraven naar de zogenaamde ‘Killer’ van de Bende van Nijvel. Net na de laatste Bende-overval op de Delhaize van Aalst eind 1985 was een politieman ervan overtuigd dat hij een lid van de Bende, die in de koffer van een vluchtende VW Golf zat, met zijn dienstwapen geraakt had. De gewonde overvaller zou overleden zijn en in het Bos van La Houssière, nabij Zinnik, begraven zijn. Maar die zoektocht leverde toen niets op.