Premier Wilmès vraagt opnieuw dagelijkse cijfers aan Sciensano

Sciensano is gevraagd terug dagelijkse cijfers te verschaffen over het nieuwe coronavirus, al is het maar voor de virologen. Dat heeft premier Sophie Wilmès donderdag verklaard in de Kamer.

Sinds enige tijd brengt Sciensano niet langer dagcijfers over het aantal besmettingen met covid-19, maar wordt gebruikgemaakt van zevendaagse gemiddeldes. Dat kon onder meer scheeftrekkingen in de cijfers voorkomen, bijvoorbeeld door de onderrapporteringen tijdens het weekend.

Intussen tonen de cijfers dat het virus aan een heropflakkering bezig is, maar is het niet duidelijk hoe hoog de dagelijkse cijfers liggen. Vanuit de experten is ondertussen ook al de vraag gerezen of er niet beter opnieuw met dagcijfers zou worden gewerkt. Premier Wilmès zit op dezelfde lijn en vraagt Sciensano opnieuw dagelijkse gegevens te verschaffen, minstens voor de virologen.

‘Dagelijkse cijfers zijn er altijd geweest’

Sciensano communiceert nog steeds over de cijfers, enkel het communicatiekanaal is veranderd, zo benadrukt Yves Stevens woordvoerder van het Crisiscentrum.

‘In overleg met verschillende partijen is besloten om die persmomenten stop te zetten’, zegt Stevens. ‘Indien het opportuun is, kunnen de persconferenties opnieuw opgestart worden.’ Maar concrete plannen daarover zijn er niet. ‘Voor alle duidelijkheid, de cijfers worden nog gecommuniceerd.’

Ook viroloog Steven van Gucht van Sciensano benadrukt dat de dagelijkse cijfers nog steeds beschikbaar zijn. Dagelijks communiceert Sciensano het totale aantal besmettingen, trek daar die van de dag voordien af en je hebt een dagcijfer.

Maar het opnieuw rapporteren van dagelijkse cijfers kan altijd bekeken worden, zegt hij. De dagelijkse en nadien wekelijkse persconferentie, daarover ligt volgens de viroloog de beslissing in essentie bij het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

Reproductiegetal

De rapportering van de cijfers is niet het enige dat kritisch wordt bekeken, ook over het berekenen van het reproductiegetal worden vragen gesteld. Sciensano maakt voor zijn schatting alleen gebruik van de ziekenhuisopnames, die blijven dalen. UHasselt en UAntwerpen houden ook rekening met het aantal vastgestelde besmettingen, waardoor het reproductiegetal bij hen wel over 1 ging, wat noopt tot extra waakzaamheid.

De keuze om de berekening te maken op basis van de ziekenhuisopnames was logisch op het moment dat er relatief weinig getest werd, omdat dit de meest betrouwbare cijfers waren. ‘Maar vandaag zou Sciensano ook rekening moeten houden met de besmettingen’, zei Geert Molenberghs, professor Biostatistiek (UHasselt, KU Leuven), woensdag. ‘Zeker omdat we vandaag een relatief goed beeld hebben van het totale aantal besmettingen.’