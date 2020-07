Brusselse Vijfhoek vanaf september geen volledig woonerf meer

De tijdelijke maatregel om de Brusselse Vijfhoek om te vormen tot woonerf, blijft vanaf september in bepaalde wijken van kracht. Op grote verbindingsassen zal opnieuw een snelheid van 30 km per uur worden toegelaten.

Het Brusselse stadsbestuur besloot twee maanden geleden om in het kader van het afbouwen van de lockdownmaatregelen de volledige Brusselse Vijfhoek om te vormen tot woonerf, en zo meer fysieke ruimte te gunnen aan de zachte weggebruiker.

Het ging om een tijdelijke maatregel die zou worden geëvolueerd. Vandaag heeft Stad Brussel meegedeeld dat het woonerf per september niet volledig verdwijnt. Op grote verbindingsassen wordt de maximumsnelheid wel opnieuw opgetrokken.

‘De Vijfhoek zal opgedeeld worden in verschillende woonerven waar leefbaarheid en veiligheid prioritair zijn en waar de maximale snelheid van 20 km per uur zal worden behouden. Grote lanen, hoofdingangswegen die leiden naar het centrum van de stad die gebruikt worden door bussen en trams, alsook grote fietsassen en straten met veel commerciële activiteit zullen terug gaan naar maximum 30 km per uur’, aldus de persmededeling.

Het hoofddoel is om van de wijken in de stad, rustige aangename woonplaatsen te maken, zonder dat deze moeten inboeten aan bereikbaarheid.

Economisch herstel

‘De oorspronkelijke maatregel was bedoeld om klanten in staat te stellen terug te keren naar het centrum van de stad met inachtneming van de fysieke afstandsmaatregelen. Onze prioriteit is vandaag om het economisch herstel te ondersteunen door de bereikbaarheid van de Vijfhoek en zijn winkels te waarborgen, ongeacht de wijze van vervoer’, zegt schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi). Schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen) zegt erover te blijven waken dat iedereen afstand kan blijven houden.

De verschillende woonerven zullen duidelijk worden aangegeven aan het begin en het einde van elke straat. De maximale snelheden zullen duidelijk worden aangegeven en controle op het naleven ervan zal worden uitgevoerd aan de hand van radars, klinkt het nog.