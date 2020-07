Bpost schakelt 89 geldautomaten preventief uit

Bpost schakelt preventief 89 geldautomaten uit wegens het risico op een digitale plofkraak. Dat heeft het postbedrijf donderdag bekendgemaakt. Eerder schakelde de bank Argenta al geldautomaten uit wegens verschillende pogingen tot digitale plofkraken.

Bij Bpost gaat het om een preventieve maatregel, klinkt het. Het gaat om 89 automaten aan buitengevels van postkantoren die door de leverancier ‘gedetecteerd zijn als zijnde gevoelig’ voor digitale plofkraken. Nog geen enkele automaat van Bpost is overigens al doelwit geweest van hackers.

In 57 van de 89 betrokken postkantoren kunnen de klanten nog altijd geld opnemen aan geldautomaten in het binnensas. In totaal beschikt Bpost over meer dan 520 geldautomaten in ons land.

De maatregel is tijdelijk en geldt voor onbepaalde duur, tot de leverancier een oplossing heeft om de automaten op een veilige manier in gebruik te nemen.

Argenta heeft beslist 143 geldautomaten definitief uit te schakelen in afwachting van de plaatsing van nieuwe toestellen later dit jaar. De bank was tot viermaal toe slachtoffer van hackers die probeerden de automaten digitaal te kraken.