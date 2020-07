Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix niet langer op startlijst Sibiu Tour

Mathieu van der Poel is nog maar eens genoodzaakt zijn seizoensdebuut uit te stellen. Daar ziet het althans toch naar uit. Alpecin - Fenix staat immers niet langer op de deelnemerslijst van de Roemeense Sibiu Tour. De verslechterde situatie met betrekking tot corona en de vrees voor een verplichting tot quarantaine hebben de beslissing mee in de hand gewerkt.

Het betekent dat de Strade Bianche van 1 augustus de eerste koers van het seizoen wordt voor de wereldkampioen veldrijden en de sensatie van vorig jaar in het eendagswerk. Met Alpecin-Fenix en Israel Start-Up Nation had de tiende Sibiu Cycling Tour twee interessante teams aan de start. Maar ook de ploeg van onder anderen André Greipel is de voorbije dagen aan het twijfelen geslagen of het niet te risicovol is om nu naar Roemenië te gaan koersen en daarna mogelijk in een quarantaine van twee weken te belanden.