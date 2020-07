Oorlogsveteraan die miljoenen inzamelde, wordt vrijdag geridderd door de Queen

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore, die miljoenen inzamelde voor de gezondheidssector, wordt vrijdag tot ridder geslagen door Queen Elizabeth. De ceremonie zal plaatsvinden in Windsor Castle, waar de Queen zich sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft teruggetrokken.

Oorlogsveteraan Tom Moore werd een nationale held in Groot-Brittannië nadat hij meer dan 33 miljoen Britse pond inzamelde voor de gezondheidssector. Dat deed de honderdjarige man door honderd rondjes te wandelen in zijn tuin, met de hulp van een rollator. Zijn solidariteitsactie was ook de Britse regering niet ontgaan: premier Boris Johnson droeg hem prompt voor om geridderd te worden.

Hoewel andere evenementen werden uitgesteld in het licht van de coronacrisis, wordt voor het ridderen van Moore niet gewacht op betere tijden. Moore en zijn naast familieleden worden vrijdag al verwacht op Windsor Castle, waar de ceremonie zal plaatsvinden. De Queen heeft zich daar sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus teruggetrokken, samen met haar echtgenoot prins Philip. Om het besmettingsgevaar te beperken, wordt geen publiek toegelaten bij de ceremonie, die ook niet zal worden uitgezonden.

De Queen zal voor het ridderen een zwaard gebruiken dat nog heeft toebehoord aan haar vader, koning George VI, aldus nog Buckingham Palace.

‘Ik had nooit kunnen inbeelden dat dit me te wachten stond’, aldus de boodschap die werd verspreid via de Twitter-account van Moore. ‘Dit is zo’n grote eer en ik kijk er enorm naar uit om onze koningin te ontmoeten. Dit wordt voor mij een van de bijzonderste dagen.’