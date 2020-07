Tourcriterium in Putte slaat jaartje over

De vijfde editie van het na-Tourcriterium in Putte zal dit jaar niet plaatsvinden. Dat heeft de organisatie zelf gemeld.

Wegens de coronacrisis is dit jaar de internationale wielerkalender stevig door elkaar geschud. De Ronde van Frankrijk zal uiteindelijk pas op 29 augustus van start gaan, en de wielerklassiekers volgen normaal in het diepe najaar. Een gaatje vinden voor het na-Tourcriterium in Putte bleek dan ook heel moeilijk.

“Wij hebben zo lang mogelijk afgewacht en gezocht naar mogelijke alternatieven voor het na-Tourcriterium”, meldt de organisatie. “Maar datumproblemen en de meest recente coronamaatregelen hebben ons doen besluiten om de vijfde editie definitief te verplaatsen naar volgend jaar, in normale omstandigheden voorzien op zondag 1 augustus 2021.”

Ook de Vabo Cycling Tour, een toertocht voor wielerliefhebbers die nauw met het na-Tourcriterium verbonden is, wordt verplaatst naar zaterdag 31 juli 2021. (belga)