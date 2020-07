Klimaatjongeren eisen crisisbehandeling voor klimaatverandering

De Europese leiders moeten de klimaatverandering dringend als een crisis behandelen. Dat staat in een open brief die klimaatjongeren, onder wie Greta Thunberg en de Belgen Anuna de Wever en Adélaïde Charlier, donderdag publiceren. De brief is ook naar de regeringsleiders van de EU-landen en naar de leiders van Europese instellingen gestuurd.

‘Jullie moet stoppen met te doen alsof we de klimaat- en ecologische crisis kunnen oplossen, zonder het als een crisis te behandelen’, zo luidt de titel van de open brief. Meer dan 2.000 wetenschappers, activisten en burgers hebben de tekst al mee ondertekend.

De vier klimaatactivisten roepen de EU daarin op om onmiddellijk maatregelen te nemen die nodig zijn om een klimaatramp te voorkomen. Het gaat onder meer om het stopzetten van investeringen en subsidies in fossiele brandstoffen, en het opstellen van jaarlijkse en bindende CO2-doelstellingen op basis van wetenschappelijke informatie.

Ook vragen ze om ‘ecocide’, het op massale schaal vernielen of beschadigen van ecosystemen, te beschouwen als een internationale misdaad.

Corona

De auteurs leggen in hun brief ook de link met de coronacrisis. Die heeft wel degelijk duidelijk gemaakt dat politici in crisissituaties doortastende maatregelen kunnen nemen, zo luidt het. ‘Tijdens deze tragedie hebben we gezien hoe vele - niet alle - wereldleiders en mensen van over de hele wereld zijn opgestaan en gehandeld hebben in het belang van de samenleving’, zo klinkt het. ‘Het is nu duidelijker dan ooit dat de klimaatcrisis nooit als een crisis werd behandeld.’

‘Hoe langer we blijven doen alsof (...) we een crisis kunnen oplossen zonder die als crisis te behandelen, hoe meer tijd we verliezen’, zo staat nog in de brief.

Commissie

De brief werd opgesteld door vier klimaatjongeren: de Zweedse Greta Thunberg, de Belgen Anuna de Wever en Adélaïde Charlier en de Duitse Luisa Neubauer. Zij zullen donderdagavond hun standpunt ook persoonlijk en per videoconferentie meedelen aan Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.