Obligatiehouders geven modegroep FNG uitstel van betaling

FNG heeft tot eind dit jaar uitstel van betaling gekregen van alle obligatiehouders. De modegroep moet voorlopig dus geen kapitaal of rente afbetalen aan hen.

Dat heeft FNG donderdag bekendgemaakt. De modegroep FNG, moeder van ketens als Brantano en Fred & Ginger, zit in financiële moeilijkheden. Daarom vroeg het bedrijf respijt aan de obligatiehouders.

Een laatste groep obligatiehouders - goed voor een obligatie van 45 miljoen euro - heeft daar donderdag mee ingestemd. Veel keuze hadden ze niet: als ze zouden weigeren zou het bedrijf hen wellicht toch niet kunnen terugbetalen.

Dat betekent concreet dat FNG geen intresten en kapitalen moet betalen aan obligatiehouders tot eind dit jaar. ‘Iedereen gelooft in het toekomstverhaal van FNG en gaat mee in wat op tafel is gelegd’, aldus een woordvoerder van de modegroep over het overleg met de obligatiehouders.

Voor FNG Group zijn cruciale weken aangebroken. Er moet op 22 juli duidelijkheid zijn over de financiële situatie. Eind juli vervalt er een lening van 20 miljoen euro. FNG heeft de middelen niet om die terug te betalen.