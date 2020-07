Marc Van Ranst krijgt sinds drie weken politiebescherming na dreigementen uit extreemrechtse hoek. Dat vertelt de viroloog in een interview met de blog ‘Techmag’ (zie video bovenaan).

Dat er veel spanningen zijn tussen Marc Van Ranst en extreemrechts blijkt dagelijks op Twitter. De viroloog wordt er vaak aangevallen en bedreigd door allerlei mensen met een andere mening.

Maar sinds drie weken patrouilleert de politie vaak voorbij zijn huis in Willebroek omdat er, aldus Van Ranst, ‘tastbare plannen waren’ waar de politie van op de hoogte was. ‘Om het uur komt de politie langs’, zegt Van Ranst in de blog. ‘Dat is de prijs die je betaalt. Mijn gezin is dat gewoon.’