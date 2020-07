Tot 300 euro extra voor wie privésector inruilt voor onderwijs

Mensen die er al een carrière in de privésector hebben opzitten en er voor kiezen om les te gaan geven, kunnen tot 300 euro per maand extra verdienen. Dat komt omdat ze recht hebben op tot acht jaar anciënniteit, meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vrijdag.

Er stond al in het regeerakkoord dat de zogenaamde instromers recht zouden hebben op het meenemen van anciënniteit. Daardoor hebben ze recht op betere voorwaarden, en vallen ze niet terug tot een startersloon. Het uitgewerkte plan is nu ook door de regering goedgekeurd.

Vanaf volgend schooljaar komt tot acht jaar ‘nuttige ervaring’ in aanmerking voor regularisatie. In het ASO en het lager onderwijs kon dat nog niet, in het BSO en TSO worden de mogelijkheden uitgebreid. ‘Voor een nieuwe onderwijzer met 8 jaar anciënniteit op de teller kan deze maatregel ongeveer 220 euro extra netto per maand betekenen. Voor een master in de wiskunde die 8 jaar anciënniteit heeft opgebouwd kan het voordeel oplopen tot iets meer dan 300 euro extra netto per maand’, aldus de minister.

Concreet gaat het alleen om leerkrachten voor de knelpuntvakken. Het gaat om Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Frans, Wiskunde, bouw, elektriciteit, hout, mechanica, handelscorrespondentie Nederlands en handelscorrespondentie Frans.

Weyts zegt dat mensen weliswaar niet voor het grote geld kiezen voor het onderwijs, ‘Maar het schrikt natuurlijk wel af als je al je opgebouwde anciënniteit moet loslaten’. Hij oppert dat in coronatijden misschien wel extra veel mensen een carrièrewending overwegen. ‘Met deze maatregel willen we hen in de verleiding brengen om te kiezen voor de klas. Zo versterken we ook de onderwijskwaliteit.’