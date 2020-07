Internationaal netwerk van valsemunters opgerold

In België, Italië en Frankrijk zijn 44 mensen opgepakt bij de ontmanteling van een netwerk van valsemunters. Het netwerk is gelinkt aan de Italiaanse Camorra-maffia.

In Italië zijn 40 mensen opgepakt, in Frankrijk 3 en in België één. De operatie is gecoördineerd door het Europese politieagentschap Europol en leidde tot de inbeslagname van 8 miljoen euro cash en 8 miljoen euro aan goederen.

Het onderzoek is gevoerd door de Italianen en begon al in januari 2018. Het gaat vooral om valse biljetten van 50 euro. ‘Al enkele jaren komt 90 procent van het kwalitatieve valse geld uit Italië. De Camorra heeft een soort patent op die markt’, aldus de Franse commissaris Eric Betrand, actief bij het kantoor tegen valsemunterij.