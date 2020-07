Franse minister Darmanin reageert op verkrachtingszaak: ‘Ben slachtoffer van een klopjacht’

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, die wordt beschuldigd van verkrachting, zegt dat hijzelf het slachtoffer is van een klopjacht.

‘Ik ben het object van een lastercampagne. Ik wens het niemand toe om ten onrechte beschuldigd te worden, zelfs mijn ergste vijand niet, en het slachtoffer te zijn van een klopjacht zoals ik vandaag meemaak’, zei de nieuw aangestelde Franse minister van Binnenlandse Zaken op radiozender Europe 1.

De 37-jarige Gérald Darmanin, die eerder diende als minister van Begroting, werd in 2017 door Sophie Patterson-Spatz beschuldigd van verkrachting. Dat zou gebeurd zijn in 2009, toen de vrouw hem hulp vroeg in een rechtszaak. Darmanin beweert echter dat er sprake was van wederzijdse toestemming en beschuldigt de vrouw van laster.

De rechter had de zaak initieel verworpen, maar vorige maand werd toch een nieuw onderzoek ingesteld, ook al is er geen nieuw bewijs aangedragen. Een onderzoeksrechter moet nu beslissen of een nieuw formeel onderzoek kan worden ingesteld.

Darmanin benadrukt dat drie rechterlijke uitspraken ‘al tot de conclusie zijn gekomen dat er geen sprake was van een overtreding’. Dat de zaak opnieuw wordt opgerakeld, moet volgens hem gezocht worden in ‘politieke redenen’, met als doel de regering van president Emmanuel Macron te verzwakken.

Er komt veel protest tegen de aanstelling van Darmanin. Foto: Photo News

Gesteund door Macron

Afgelopen weekend werd er in verschillende Franse steden betoogd tegen de aanstelling van Darmanin, die eerder ook al werd beschuldigd van seksuele intimidatie, toen hij burgemeester was van Tourcoing. Maar president Macron blijft achter zijn keuze staan.

‘Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft het recht op het vermoeden van onschuld, en herhaalde onderzoeken naar de klacht hebben al ertoe geleid dat de klacht werd ingetrokken of geseponeerd’, zei Macron dinsdag

Vrouwenrechten zijn een ‘leidend principe’ van het Franse beleid, zei de president, en hij heeft begrip voor ’de emoties en de woede van feministen’ in deze zaak, maar ‘geen enkele goede zaak wordt beter van een aanval op de grondbeginselen van onze democratie’. Macron waarschuwde ook tegen ‘oordelen van de straat of van sociale media’.