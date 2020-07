Vlieghe: ‘Kritiek op de contacttracing is terecht’

De kritiek op de contacttracing is correct. Dat vindt Erika Vlieghe, infectioloog en voorzitster van de expertengroep GEES. Er moeten meer gegevens opgevraagd worden, klinkt het. Over de kritiek die ze woensdag zelf zou hebben gekregen tijdens de Nationale Veiligheidsraad zei ze dat een ‘spanningsveld tussen wetenschap en de politiek altijd een gegeven is’.

‘We hebben eigenlijk veel meer informatie nodig’, zei Vlieghe donderdagochtend op Radio 1 over de contacttracing in ons land. Ze heeft het dan over onder meer de hobby’s van een besmette persoon, waar die op vakantie is geweest en waar die werkt. Er moet volgens de virologe niet enkel gevraagd worden naar de contacten van een besmet persoon, maar ook naar de activiteiten.

‘Dat gebeurt te weinig, of dat wordt niet systematisch nagevraagd, of die informatie stroomt onvoldoende door. Het is een beetje van alles wat. En dan moet er natuurlijk ook genoeg mankracht zijn die ervaren is om al die losse eindjes aan elkaar te knopen en daarmee aan de slag te gaan’, aldus de virologe. ‘Je moet daar echt heel veel volk op zetten dat ervaren is om dat soort clusters er echt goed uit te halen.’ De clustersgegevens zitten wel bij Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg, maar stromen niet (genoeg) door naar de contactspeurders.

Geen one size fits all

Over de gedeeltelijke lockdowns die de GEES-experts voorstellen in hun zevende rapport en datDe Standaardkon inkijken, zei Vlieghe: ‘Ik denk dat je alle maatregelen in overweging moeten nemen en dat je het dan moet aanpassen aan waar het probleem zich juist situeert.’ Zowel geografisch, als qua bevolkingsgroep, klinkt het. ‘Een opflakkering kan zich op heel veel verschillende manieren voordoen en dan is het niet one size fits all. Dan moet je echt uw interventies aanpassen aan de situatie die zich voordoet.’

Over of een hele provincie op slot zal gaan, zei Vlieghe: ‘In theorie kan dat, maar we zijn een heel dichtbevolkt land. Je moet zien dat je met je remedie de kwaal niet erger maakt.’ Het kan niet zijn dat een regio op slot wordt gezet, en dat mensen dan nog snel naar een andere regio kunnen gaan, stelt ze.

Spanningsveld

Vlieghe zou gisteren zelf veel kritiek hebben gekregen tijdens de Nationale Veiligheidsraad omdat het aantal besmetting opnieuw omhoog gaat. Over die geruchten zei ze dat ‘het spanningsveld tussen wetenschap en de politiek altijd een gegeven is’. ‘Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid’, klinkt het. ‘Een Veiligheidsraad is nooit een walk in the park’, aldus Vlieghe, ‘maar het was niet feller dan normaal. Het is ook geen ongezond spanningsveld.’