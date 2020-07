Het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is in de periode van 6 tot 12 juli gestegen tot 99,7 per dag. Dat is een stijging van 12,2 procent in vergelijking met een week eerder. Ook morgen en overmorgen wordt nog een verdere stijging verwacht.

Dat blijkt uit de dagelijkse update van de cijfers van het wetenschappelijke instituut Sciensano. Er zijn vandaag 167 nieuwe besmettingen gerapporteerd.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zit wel nog in dalende lijn. De afgelopen week was er sprake van gemiddeld 9,7 nieuwe opnames per dag. Vandaag zijn er 9 nieuwe opnames gemeld.

Sciensano rapporteerde vandaag ook 4 nieuwe sterfgevallen. Dat brengt het totaal aantal covid-19-overlijdens in ons land op 9.792.