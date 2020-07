Kim lijkt helemaal terug: ijzersterke Clijsters verslaat nu ook winnares Australian Open

De wereldtop is gewaarschuwd: Kim Clijsters lijkt helemaal terug. Onze 37-jarige landgenote veegde woensdagavond op het World Team Tennis toernooi in West-Virginia de vloer aan met de Amerikaanse topspeelster Sofia Kenin, toch de nummer vier van de wereld en winnares van de Australian Open. Na amper 22 minuten stond de 5-3-eindstand op het bord. De Limburgse maakte vooral indruk met een ijzersterke service en werd achteraf ook terecht verkozen tot Speelster van de dag in de confrontatie tussen haar New York Empire en Philadelphia Freedoms.

Na haar vlotte overwinning (5-2) op de openingsspeeldag tegen Bernarda Pera (WTA 60) wachtte Clijsters woensdag haar eerste grote test na de coronabreak. De 21-jarige Sofia Kenin: nummer vier op de wereldranglijst, winnares van de Australian Open begin dit jaar en één van de nieuwe sterren van het vrouwentennis. Met dank aan Kim Clijsters trouwens, want een persoonlijke rondleiding achter de schermen van het toernooi van Miami in 2005 door onze landgenote aan de toen zesjarige Kenin inspireerde de Russisch-Amerikaanse om in de voetsporen te treden van haar grote idool. “Als ik later met pensioen ben, zal jij één van de sterren zijn”, zei Clijsters haar 15 jaar geleden (lees meer).

Maar Clijsters keerde terug uit pensioen en dus stond Kenin woensdag toch tegenover haar grote idool op het hardcourt van de The Greenbrier Resort. “Alles wat Clijsters op die dag gezegd heeft, heeft me geïnspireerd. Ik bewonderde de manier waarop ze speelde. Ze vocht voor elk punt en gaf nooit op”, gaf Kenin toe. En de 21-jarige Amerikaanse kreeg vanaf de eerste bal de vechtjas in Clijsters te zien. Net zoals in haar partij van maandag toonde de viervoudige grandslamwinnares zich vooral bijzonder standvastig op haar eigen service: 79% eerste opslag, 93% winners en 4 aces. En als Kenin dan toch eens een service kon retourneren, werd de Amerikaanse meestal meteen op een onhoudbare forehand getrakteerd. “Ik kan niet wachten om tegen jou te spelen”, had Kerin na haar zege op de Australian Open nog tegen Clijsters gezegd. Maar of ze er na enkele minuten in de loeihete bakoven van West-Virginia nog zo over dacht?

Enkel in de langere rally’s op de service van Kenin kon Clijsters geen gelijke tred houden en sloeg ze te vaak een unforced error. Maar in het derde game deed de nummer vier op de wereldranglijst haar idool met drie dubbele fouten een break cadeau. Een geschenkje dat de ervaren Clijsters dankbaar aannam. Op haar eigen opslag gaf ze niks meer weg. Het slotgame - in de World Team Tennis wordt naar vijf winnende games gespeeld -won ze zonder een tegenpunt. Met een alweer indrukwekkende combo service-forehand maakte ze het af. Een gebalde vuist in de lucht, een grote glimlach op het gezicht. De piepjonge nieuwe sterren van het vrouwentennis zijn gewaarschuwd voor de US Open: oudje Clijsters komt stilaan onder stoom.

Ook winst in gemengd dubbel en in de eindscore

Eerder op de dag had Clijsters samen met de Brit Neal Skupski ook al het gemengd dubbelspel gewonnen. Dankzij enkele sterke opslagen van de Limburgse in de beslissende tiebreak haalden ze het met 5-4 van de Amerikaanse Taylor Townsend en de Fransman Fabrice Martin. Het New York Empire team van Clijsters was zo over vijf wedstrijden veel te sterk voor de Philadelphia Freedoms. De eindscore was maar liefst 25-17.

“Mijn service was zeer goed, maar ontgoocheld over unforced errors”

Clijsters had meteen na haar partij al een heldere analyse van haar eigen wedstrijd klaar. “Het heeft mij geholpen dat ik eerder op de dag al had gespeeld in het gemengd dubbel. Mijn service was al warm gedraaid en ik voelde de bal goed. Mijn opslag was echt héél goed vandaag, ik denk dat die het verschil heeft gemaakt. Er waren nog wel te veel unforced errors, waardoor ik af en toe ontgoocheld was. Maar ik slaagde er altijd in om die snel van mij af te zetten en de focus terug juist te krijgen tijdens mijn eigen service.”

“We wisten dat het moeilijk zou worden tegen Philadelphia Freedoms en we waren extra gefocust om er van bij het begin van elke match meteen in te vliegen. Het was erg heet, ik heb mij constant afgekoeld met ijs en veel gedronken. Dat zijn de kleine details die het verschil maken.”

“Ik kan mij nog héél goed herinneren dat ik Sofia 15 jaar geleden rondleidde achter de schermen in Miami. Ze was een héél schattig klein meisje met een zoete stem die geïntrigeerd was door het tennis. Je zag toen al dat het een ster in wording was. Ze was geboren om zo goed te tennissen. Het is leuk om te zien dat ze nu hetzelfde kan doen voor andere jonge meisjes.”

Donderdagnacht komt Clijsters met New York Empire voor een derde in actie. Dan neemt ze het op tegen Orlando Storm, een ploeg met onder meer Danielle Collins (WTA-51), Jessica Pegula (WTA-80) en Tennys Sandgren (ATP-55).

