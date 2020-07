Politiewagen in brand gestoken in Brusselse Marollen

Een ongemarkeerde politiewagen werd in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gestoken in de buurt van het politiekantoor van de Marollen in Brussel. Dat bevestigt politiewoordvoerster Ilse Van de keere.

De auto stond geparkeerd bij het politiekantoor van de Marollen. De brand werd bewust veroorzaakt door middel van een molotovcocktail die door het autoraam was gegooid. De auto is zwaar beschadigd. Het laboratorium van de federale politie en het Brusselse parket gingen ter plaatse.

Twee nachten eerder, in de nacht van zondag op maandag, werd ook al een steen door een raam van een patrouillewagen gegooid. In de buurt werden ook diverse branden gesticht in vuilnisbakken of in een geval ging het om een step. Vorige week nog kregen politieagenten projectielen naar hen gegooid terwijl ze een huiszoeking moesten uitvoeren in de Marollen in het kader van een onderzoek.

Er zijn verschillende onderzoeken aan de gang om de daders te identificeren. Tot nu toe zijn er geen arrestaties verricht. ‘We blijven actief in de buurt. We verhogen onze aanwezigheid’, zegt Van de keere die verzekert dat de politie goed standhoudt gedurende deze spanningen.