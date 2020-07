Discussies met Lufthansa over Brussels Airlines concentreren op modaliteiten Belgische steun

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) hoopt dat er snel een akkoord kan worden gesloten met Brussels Airlines en moederbedrijf Lufthansa om de Belgische luchtvaartmaatschappij te steunen. De discussies draaien nog steeds over de vorm van die steun, zo liet minister De Croo woensdag verstaan in de bevoegde Kamercommissie.

De federale regering heeft sinds 17 maart niet op een inspanning gekeken, luidde het. Er waren 24 videoconferenties, drie brieven van de premier en zes verschillende versies van een ontwerpakkoord, die voor het grootste deel door de Belgische autoriteiten werden geschreven. Tussen 11 mei en 11 juni heeft de regering noch de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (Fpim) een tegenvoorstel van Lufthansa ontvangen.

De Duitse staat is hoofdaandeelhouder van Lufthansa geworden. Er waren verschillende contacten met de Duitse autoriteiten ‘op het hoogste niveau’. Volgens minister De Croo hebben die ook vruchten afgeworpen. ‘Ik hoor in Berlijn zeggen dat er een redelijk akkoord met ons land moet komen. Ik hoop dat men ook op het niveau van de ondernemingen snel dat standpunt zal innemen.’

De Belgische inspanningen sloegen vooral op het businessplan van Brussels Airlines. Een eerste versie liep slechts tot 2023 en hield geen rekening met de herstructurering. De Belgische autoriteiten bekwamen dat er een luik rond ‘groei’ werd toegevoegd en dat de periode tussen 2023 en 2026 voldoende zou worden gedetailleerd. ‘Zo niet zou men ons hebben gevraagd een herstructureringsplan te financieren, wat uitgesloten is’, voegde De Croo eraan toe.

België wil een mouw passen aan de onderkapitalisering van de maatschappij, terwijl dat voor Lufthansa geen belang heeft omdat het de hele groep voor zijn rekening neemt. Het Duitse bedrijf heeft veeleer een lening of een vorm van subsidie voor ogen. De Belgische autoriteiten hebben een voorstel gedaan rond een winstdelingsplan.

‘Uiteindelijk, als we tot de garantie kunnen komen dat de kapitalisering van het bedrijf een engagement is dat zal worden gerespecteerd door Lufthansa, dan kan dat in mijn ogen met een lening. Het middel om te financieren is niet essentieel, het is de manier waarop de akkoorden worden gerespecteerd’, legde de minister uit.

Plan B?

De regering probeert een arbitrageformule op punt te stellen waarmee Lufthansa kan worden gesanctioneerd indien de engagementen niet worden nageleefd wanneer de voorwaarden zijn vervuld om die uit te voeren. ‘Het is pas wanneer Lufthansa het businessplan niet respecteert als het kan worden uitgevoerd, dat een sanctie kan volgen, waarbij het doel is een methode te vinden om de situatie niet te blokkeren indien de engagementen niet worden gerespecteerd.’

De minister deed geen uitspraken over een plan B indien de onderhandelingen mislukken. Voor zijn partij is een nationalisering van de luchtvaartmaatschappij geen optie, zei Kamerlid Tim Vandeput (Open VLD).